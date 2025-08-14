RWE Aktie
|34,30EUR
|-1,21EUR
|-3,41%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese hätten auf breiter Front die Erwartungen verfehlt, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresprognosen aber habe der Energiekonzern bestätigt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
34,19 €
|
Abst. Kursziel*:
14,07%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
34,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
