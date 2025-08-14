RWE Aktie

34,30EUR -1,21EUR -3,41%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

14.08.2025 08:46:18

RWE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese hätten auf breiter Front die Erwartungen verfehlt, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresprognosen aber habe der Energiekonzern bestätigt./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
34,19 € 		Abst. Kursziel*:
14,07%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
34,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

