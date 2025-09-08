RWE Aktie

35,52EUR 0,53EUR 1,51%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

08.09.2025 09:32:08

RWE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Den Deal, die Amprion-Anteile in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, bewertete Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung als komplex. Unter Anlegern dürfte er aber gut ankommen. Für den Übertragungsnetzbetreiber werde eine Finanzierungsvereinbarung gesichert und gleichzeitig bleibe die Perspektive für zukünftiges Wachstum erhalten./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35,07 € 		Abst. Kursziel*:
32,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,91%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

