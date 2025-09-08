RWE Aktie
|35,52EUR
|0,53EUR
|1,51%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Den Deal, die Amprion-Anteile in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, bewertete Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung als komplex. Unter Anlegern dürfte er aber gut ankommen. Für den Übertragungsnetzbetreiber werde eine Finanzierungsvereinbarung gesichert und gleichzeitig bleibe die Perspektive für zukünftiges Wachstum erhalten./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,07 €
|
Abst. Kursziel*:
32,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,91%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
