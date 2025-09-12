RWE Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Freshney zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv eingestellt zur europäischen Versorgerbranche. Erneuerbare Energien blieben sein bevorzugter Teilsektor, gefolgt von integrierten Unternehmen und Netzbetreibern. Den Stromerzeugern steht er aber zunehmend negativ gegenüber. Die RWE-Aktie gehört zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
35,93 €
Abst. Kursziel*:
19,68%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
35,81 €
Abst. Kursziel aktuell:
20,08%
Analyst Name::
Mark Freshney
KGV*:
-
