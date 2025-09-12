RWE Aktie

35,81EUR
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

12.09.2025

RWE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Freshney zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv eingestellt zur europäischen Versorgerbranche. Erneuerbare Energien blieben sein bevorzugter Teilsektor, gefolgt von integrierten Unternehmen und Netzbetreibern. Den Stromerzeugern steht er aber zunehmend negativ gegenüber. Die RWE-Aktie gehört zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,93 € 		Abst. Kursziel*:
19,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,08%
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

