Investoren-Klage um Musk-Tweet: War tatsächlich das Delisting der Tesla-Aktie geplant?

• Delisting-Tweet verfolgt Elon Musk bis heute• Sammelklage geschädigter Anleger• Musk beteuert, die Wahrheit gesagt zu haben

Elon Musk hat eine große Fan-Gemeinde. Seine Bewunderer verehren ihn als Visionär und freuen sich sehr darüber, dass er über soziale Netzwerke den Kontakt sucht und sich mit ihnen manchmal spaßhaft, manchmal ernsthaft austauscht. Doch ausgerechnet wegen eines seiner Tweets geriet Musk ins Visier der Börsenaufsicht SEC und der Gerichte.

Selten sorgte ein Tweet in der Börsenwelt derart für Aufsehen wie Elon Musks kursbewegende Ankündigung eines vermeintlichen Delisting von Tesla im August 2018. Die Finanzierung sei gesichert, versicherte der schillernde Milliardär damals sogar.

Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED