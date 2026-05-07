Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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08.05.2026 01:08:23
Is Amazon Overspending on AI?
Amazon (NASDAQ: AMZN) is forecasting it will spend roughly $200 billion on capital expenditures in 2026, with most of that money going toward AI.*Stock prices used were the afternoon prices of May 3, 2026. The video was published on May 7, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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