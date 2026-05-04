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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon von 295 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte AWS und das margenstarke Werbegeschäft hätten für einen schwungvollen Start ins Jahr gesorgt, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand des Online-Händlers habe sich im ersten Quartal zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Kaufen
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
$ 320,00
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 270,67
|
Abst. Kursziel*:
18,23%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 270,40
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
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