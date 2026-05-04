FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon von 295 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte AWS und das margenstarke Werbegeschäft hätten für einen schwungvollen Start ins Jahr gesorgt, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand des Online-Händlers habe sich im ersten Quartal zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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