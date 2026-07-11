Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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11.07.2026 06:45:00
Is Bloom Energy the Next Nvidia?
Bloom Energy (NYSE: BE) has been one of the hottest energy stocks of 2026. And it hasn't shown many signs of slowing down. Shares of the AI-power stock are up nearly 200%, and have grown ninefold since last July.A comparison with the AI heavyweight Nvidia (NASDAQ: NVDA) can illuminate the shocking rate at which Bloom has exploded. Over five years, $10,000 invested in the chipmaker would have been worth about $1,500 less than the same investment in the fuel cell company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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