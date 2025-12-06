Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
06.12.2025 13:03:20
Is Booking Holdings Stock a Buying Opportunity for 2026?
The travel company is benefiting as people are making up for missed opportunities during the pandemic years.*Stock prices used were the afternoon prices of Dec. 3, 2025. The video was published on Dec. 5, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Booking Holdingsmehr Nachrichten
|
02.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Booking von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Booking-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Booking Holdingsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|4 445,00
|3,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.