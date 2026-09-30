Is Cameco Stock a Buy Now?

Cameco (NYSE: CCJ), a Canada-based company, mined about 15% of the world's uranium in 2025. That makes it the second-largest uranium miner after Kazakhstan's Kazatomprom. It's also a bellwether and linchpin of the nuclear energy market.

Cameco, like its industry peers, struggled for about a decade after the 2011 Fukushima disaster prompted many countries to throttle or halt their nuclear projects. But over the past few years, the nuclear energy industry recovered -- thanks to new decarbonization initiatives, safer nuclear technologies, and the growth of the power-hungry cloud infrastructure and AI markets.

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