Is Cameco Stock a Buy Now?

Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
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30.09.2026 22:45:00
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Cameco (NYSE: CCJ), a Canada-based company, mined about 15% of the world's uranium in 2025. That makes it the second-largest uranium miner after Kazakhstan's Kazatomprom. It's also a bellwether and linchpin of the nuclear energy market.
Cameco, like its industry peers, struggled for about a decade after the 2011 Fukushima disaster prompted many countries to throttle or halt their nuclear projects. But over the past few years, the nuclear energy industry recovered -- thanks to new decarbonization initiatives, safer nuclear technologies, and the growth of the power-hungry cloud infrastructure and AI markets.
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Nachrichten zu Cameco Corp.
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30.07.26
|Ausblick: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.07.26
|Erste Schätzungen: Cameco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Cameco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: Cameco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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