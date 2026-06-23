Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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23.06.2026 12:30:00
Is Cloudflare Overvalued?
Cloudflare (NYSE: NET) hasn't fared as well as other cybersecurity stocks this year. It's only up 13.8% year to date, while competitors like CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) and Fortinet (NASDAQ: FTNT) are up by 49% and 87% year to date, respectively. This gap may exist for a reason, and there is good cause to believe that Cloudflare is overvalued, even at current levels.Image source: Getty Images.Cloudflare's first-quarter results once again showed a net operating loss, which is one of the major headwinds holding the stock back from a higher valuation. Solid growth rates matter, but when a company has been around for more than 15 years, profitability matters a lot more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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