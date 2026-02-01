GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
01.02.2026 12:12:00
Is GameStop the Next Berkshire Hathaway?
Michael Burry achieved fame when he correctly predicted the housing crisis in 2008. Now he has made another controversial investment call. While it may not be as bold as his 2008 prediction, it is likely to capture the attention of investors.His latest contrarian call involves purchasing shares of GameStop (NYSE: GME) stock. Although Burry was a GameStop shareholder in the past, the reasoning behind his move back into the stock may come as a surprise to investors, and here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
