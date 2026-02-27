GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
27.02.2026 16:10:00
Is GameStop the Next Berkshire Hathaway?
Warren Buffett purchased a controlling stake in Berkshire Hathaway in 1965 and made the company the namesake and a foundational component for what would become the most successful holding company in history. At the time of Buffett's purchase, Berkshire was a struggling textiles company -- but what came next is the stuff of legend in the investing world.GameStop (NYSE: GME) CEO Ryan Cohen is aiming to use the foundations of a struggling video game retailer to build a thriving holding company, and his plan has invited comparisons to the successful playbook utilized by Buffett. Could GameStop really be the next Berkshire Hathaway?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|GameStop Corp
|20,32
|-0,54%
