NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.11.2026 14:05:02
Is Nvidia a Screaming Buy or a Value Trap?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock has raced higher during most of the artificial intelligence (AI) boom, and this is thanks to the company's leading position in the space. The tech giant makes the world's fastest graphics processing units (GPUs), the chips powering key AI tasks. And over the past few years, it's greatly expanded its portfolio to include a wide variety of related products and services.
All of this has driven significant revenue growth, with numbers reaching record levels time and time again. This continued in the third quarter, as revenue jumped more than 100% to $115 billion and the company generated high profitability on sales with a gross margin of more than 74%.
You might expect such a stock to be expensive, but Nvidia, due to recent headwinds, has actually seen its valuation tumble to record lows. At today's levels, is Nvidia a screaming buy or a value trap? Let's find out.
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