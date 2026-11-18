NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem soliden Quartal des KI-Chipherstellers. Das Zahlenwerk und der Ausblick seien besser als von ihm erwartet ausgefallen. Er verwies zudem darauf, dass der Verwaltungsrat von Nvidia eine Rückkehr des über Affären gestrauchelten ehemaligen Vorstandschefs Jensen Huang ausgeschlossen habe./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 03:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 03:22 / EST



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