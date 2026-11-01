Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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01.11.2026 12:47:00
Is Palantir Stock a Buy?
Palantir (NASDAQ: PLTR) is one of the most successful stocks in the AI boom, having risen by over 3,200% from its all-time low in 2022.
In recent weeks, it had pulled back before recovering some of the losses over the last few trading sessions. The question for investors is whether that pullback makes Palantir stock a buy or whether investors should stay on the sidelines. Under current conditions, I would lean toward watching Palantir instead of buying it, and here's why.
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