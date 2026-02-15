Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
15.02.2026 20:34:00
Is Rubrik Stock a Good Buy?
People have frequently asked me about disruption from artificial intelligence (AI) in recent weeks: Which industries are safe and which are in trouble? I won't pretend to see the future perfectly. But I will say that I believe cybersecurity is mission-critical software, placing these businesses among those safe from AI replacement.I believe cybersecurity stocks are safe. I believe cybersecurity stocks with a deep understanding of AI are even safer. And that's why I want to highlight Rubrik (NYSE: RBRK) today. The stock trades down more than 45% from its all-time high set in mid-2025. But its business is thriving, making this a compelling investment opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
