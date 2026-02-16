Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

16.02.2026 21:17:00

Is Sandisk the New Nvidia?

Since ChatGPT's commercial launch on Nov. 30, 2022, shares of semiconductor giant Nvidia (NASDAQ: NVDA) have rocketed over 1,000%. The artificial intelligence (AI) revolution has ushered in a wave of unprecedented demand for Nvidia's graphics processing units (GPU) -- the hardware backbone on which AI models are trained.While Nvidia remains king of the AI realm, rising infrastructure spending is becoming a major tailwind for another type of AI chip: memory and storage. Let's dig into how Sandisk (NASDAQ: SNDK) is quietly disrupting this pocket of the AI landscape and assess if the company is about to have its "Nvidia moment."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
