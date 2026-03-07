Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.03.2026 11:02:00
Is Tesla Stock Going to $1,000?
Despite being an extremely volatile position in investors' portfolios, Tesla (NASDAQ: TSLA) has been a successful long-term investment. Shares have climbed 3,070% in the past decade (as of Feb. 27). But they trade 18% below their peak of $489.88 in December 2025. Perhaps a new milestone is within reach. Can this electric vehicle (EV) stock rise about 150% from its current price of $402.51 to reach $1,000? There are two key variables that investors must think about.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Tesla
|
05.03.26
|Tesla-Aktie etwas tiefer : Unabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl an Einfluss (dpa-AFX)
|
05.03.26
|ROUNDUP: IG Metall wirft Tesla Einflussnahme auf Betriebsratswahl vor (dpa-AFX)
|
05.03.26
|IG Metall wirft Tesla Einflussnahme auf Betriebsratswahl vor (dpa-AFX)
|
05.03.26
|SpaceX: the final frontier of IPOs (Financial Times)
|
05.03.26
|SpaceX: the final frontier of IPOs (Financial Times)
|
04.03.26
|Tesla: IG Metall verfehlt Mehrheit bei Betriebsratswahl in Grünheide (Spiegel Online)
|
04.03.26
|Tesla-Aktie im Blick: FSD-Abo kommt nach Europa (finanzen.at)
|
03.03.26
|Tesla-Aktie vor neuen Herausforderungen? Hohe Unfallrate von Robotaxis (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,56
|0,00%
|Tesla
|341,85
|-2,02%
