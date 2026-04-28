Itron Inc. Bottom Line Retreats In Q1

(RTTNews) - Itron Inc. (ITRI) revealed a profit for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $53.45 million, or $1.18 per share. This compares with $65.47 million, or $1.42 per share, last year.

Excluding items, Itron Inc. reported adjusted earnings of $67.69 million or $1.49 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.3% to $586.98 million from $607.15 million last year.

Itron Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $53.45 Mln. vs. $65.47 Mln. last year. -EPS: $1.18 vs. $1.42 last year. -Revenue: $586.98 Mln vs. $607.15 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.25 To $ 1.35 Next quarter revenue guidance: $ 560 To $ 570