Graubuendner Kantonalbank Aktie

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

08.12.2025 07:00:00

Jon Fadri Pitsch wird neues Mitglied der Geschäftsleitung der Graubündner Kantonalbank

Der Bankrat der Graubündner Kantonalbank (GKB) hat Jon Fadri Pitsch per 1. Januar 2026 zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt damit die Geschäftseinheit Märkte, die er bereits seit August 2025 interimistisch führt. Jon Fadri Pitsch arbeitet seit 2023 für die GKB und verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche sowie einen umfassenden Leistungsausweis.
Aktien in diesem Artikel

Graubuendner Kantonalbank 1 900,00 0,00%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

