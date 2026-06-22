WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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22.06.2026 21:03:19
Jonathan Tah's first World Cup and the long wait
The 2026 World Cup will be the Bayern Munich defender's first for Germany. This moment has been a long time coming.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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