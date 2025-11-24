Julius Bär Aktie

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

24.11.2025 07:22:26

Julius Bär: Rekordvermögen und weiterer Abschreiber

Julius Bär präsentiert für die ersten zehn Monate 2025 ein deutlich verbessertes Ergebnis: Die verwalteten Vermögen erreichen ein Rekordniveau. Gleichzeitig  nimmt der Vermögensverwalter einen weiteren Abschreiber vor.  Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
