Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Index im Fokus
|
19.11.2025 17:59:08
SLI aktuell: SLI zum Handelsende mit Gewinnen
Am Mittwoch notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,40 Prozent stärker bei 2 020,31 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,270 Prozent auf 2 017,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 012,17 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 010,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 031,21 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 035,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der SLI mit 2 022,04 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2024, den Wert von 1 902,17 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,14 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,22 Prozent auf 323,50 CHF), Julius Bär (+ 2,61 Prozent auf 57,46 CHF), Holcim (+ 2,30 Prozent auf 71,20 CHF), Adecco SA (+ 1,59 Prozent auf 24,28 CHF) und Geberit (+ 1,40 Prozent auf 610,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-3,61 Prozent auf 86,62 CHF), ams-OSRAM (-1,81 Prozent auf 8,13 CHF), Swiss Re (-1,57 Prozent auf 138,00 CHF), Givaudan (-1,18 Prozent auf 3 261,00 CHF) und Swisscom (-0,60 Prozent auf 577,50 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 717 197 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,005 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,45 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
