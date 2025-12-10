Confluen a Aktie
WKN DE: A3CS43 / ISIN: US20717M1036
|
10.12.2025 10:36:00
Kafka in Blau: IBM kauft Confluent
IBM will für eine zweistellige Milliardensumme Confluent kaufen. Big Blue will so Analytics-Anwendungen und KI-Agenten verlässlich mit Datenströmen verknüpfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
