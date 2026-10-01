Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Großauftrag
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01.10.2026 15:18:00
Kapsch TrafficCom-Aktie in Rot: US-Mautauftrag erhalten
Die California State Route 91 ist eine wichtige Ost-West-Autobahn, sie verbindet die Küstenregionen von Los Angeles mit dem Inland. Auf halber Strecke wechsele die Zuständigkeit für den Korridor. Bisher sei der Mautbetrieb daher zwischen zwei Behörden aufgeteilt gewesen, mit jeweils eigenen Systemen. Autofahrerinnen und Autofahrer, die die gesamte Länge der Straße nutzten, erhielten deshalb unterschiedliche Rechnungen und wurden von unterschiedlichen Kundendiensten betreut. Bis zum Sommer 2027 sollen die beiden Korridore unter einem einheitlichen Prozess zusammengeführt werden. Dadurch sollen bis 2041 Betriebseffizienten von mehr als 33 Mio. Dollar erzielt werden, heißt es in der Aussendung.
Die Kapsch TrafficCom-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 2,44 Prozent tiefer bei 4,00 Euro.
cgh/stf
APA
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|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|3,95
|-1,74%