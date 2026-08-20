Kapsch TrafficCom Aktie
|4,66EUR
|-0,09EUR
|-1,89%
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
Kapsch TrafficCom neutral
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Kapsch TrafficCom (KTC) von 5,8 auf 4,9 Euro gesenkt. Angesichts der erwarteten Kostensenkungen, behalten die Analysten ihre Hold-Empfehlung für die Titel aber bei.
Laut dem Erste-Group-Research-Analysten Daniel Lion dürfte das Kosteneinsparungsprogramm der KTC erste positive Effekte im Geschäftsjahr 2026/27 zeigen. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren Kosten in Höhe von 30 Mio. Euro durch ein Mitte 2025 etabliertes Effizienzprogramm reduzieren.
Des Weiteren soll der Verkauf von Mauttickets einen Buchgewinn von 10 Mio. Euro generieren. Für Planungssicherheit sorgt der Auftragsbestand in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Die Realisierbarkeit latenter Steueransprüche bleibt aber ein bilanzielles Risiko. Dennoch muss die KTC künftig besser abschneiden um Gläubiger durch ein Stillhalteabkommen zufrieden zu stellen, heißt es in der Analyse.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 0,17 Euro je Aktie. Für 2027/28 erwarten sie einen Verlust von 0,06 Euro je Aktie, gefolgt von einem Gewinn von 0,32 Euro im Geschäftsjahr 2028/29. Dividendenauszahlen werden für das laufende und die beiden kommenden Geschäftsjahre nicht erwartet.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT000KAPSCH9 WEB http://www.kapsch.net
AFA0044 2026-08-20/14:17
|Zusammenfassung: Kapsch TrafficCom AG neutral
|
Unternehmen:
Kapsch TrafficCom AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
4,90 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
4,76 €
|
Abst. Kursziel*:
2,94%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
4,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,15%
|
Analyst Name::
Daniel Lion
|
KGV*:
-
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|21.05.26
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|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
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|27.08.25
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|21.05.26
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|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
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Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|4,66
|-1,89%
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|RBC Capital Markets
|12:50
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|BBVA Neutral
|UBS AG
|11:43
|Santander Buy
|UBS AG
|11:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:09
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|09:28
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|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.