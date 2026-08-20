Kapsch TrafficCom Aktie

4,66EUR -0,09EUR -1,89%
Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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20.08.2026 14:17:00

Kapsch TrafficCom neutral

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Kapsch TrafficCom (KTC) von 5,8 auf 4,9 Euro gesenkt. Angesichts der erwarteten Kostensenkungen, behalten die Analysten ihre Hold-Empfehlung für die Titel aber bei.

Laut dem Erste-Group-Research-Analysten Daniel Lion dürfte das Kosteneinsparungsprogramm der KTC erste positive Effekte im Geschäftsjahr 2026/27 zeigen. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren Kosten in Höhe von 30 Mio. Euro durch ein Mitte 2025 etabliertes Effizienzprogramm reduzieren.

Des Weiteren soll der Verkauf von Mauttickets einen Buchgewinn von 10 Mio. Euro generieren. Für Planungssicherheit sorgt der Auftragsbestand in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Die Realisierbarkeit latenter Steueransprüche bleibt aber ein bilanzielles Risiko. Dennoch muss die KTC künftig besser abschneiden um Gläubiger durch ein Stillhalteabkommen zufrieden zu stellen, heißt es in der Analyse.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 0,17 Euro je Aktie. Für 2027/28 erwarten sie einen Verlust von 0,06 Euro je Aktie, gefolgt von einem Gewinn von 0,32 Euro im Geschäftsjahr 2028/29. Dividendenauszahlen werden für das laufende und die beiden kommenden Geschäftsjahre nicht erwartet.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT000KAPSCH9 WEB http://www.kapsch.net

AFA0044 2026-08-20/14:17

Zusammenfassung: Kapsch TrafficCom AG neutral
Unternehmen:
Kapsch TrafficCom AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
4,90 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
4,76 € 		Abst. Kursziel*:
2,94%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
4,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,15%
Analyst Name::
Daniel Lion 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Kapsch TrafficCom AG 4,66 -1,89% Kapsch TrafficCom AG

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12:40 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
11:44 BBVA Neutral UBS AG
11:43 Santander Buy UBS AG
11:30 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11:29 Hermès Outperform Bernstein Research
11:29 Richemont Outperform Bernstein Research
11:25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
11:11 Fraport Market-Perform Bernstein Research
11:10 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:10 Ryanair Outperform Bernstein Research
11:09 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11:09 easyJet Market-Perform Bernstein Research
11:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
11:07 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:06 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:05 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:05 Danone Outperform Bernstein Research
11:05 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:04 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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11:00 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
10:59 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
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10:34 DocMorris Neutral UBS AG
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08:02 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
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