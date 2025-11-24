Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung der Aktien von Kapsch TrafficCom von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde nach Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2025/26 vom zuständigen Experten Daniel Lion von 9,0 Euro auf 7,0 Euro gekürzt.

Die Analyst erwarten "eine weitere Runde von Effizienzmaßnahmen und reduzierten technologiebezogenen F&E-Ausgaben, um ein Umsatzniveau von rund 450 Mio. Euro und eine bereinigte operative Marge von ungefähr 2,0 bis 4,0 Prozent für dieses und die kommenden Jahre zu erreichen". Die Prognose für das Geschäftsjahr impliziere "einen Anstieg der EBIT-Marge auf 6 Prozent im zweiten Halbjahr". Die Experten "sehen weiterhin das Risiko, dass sich diese Prognose als zu ambitioniert erweisen könnte, falls die erforderlichen Verträge nicht unterzeichnet werden."

Die Prognose der Erste-Analysten für das Ergebnis je Aktie für 2025/26 lautet auf 0,66 Euro. Für die beiden Folgejahre werden 0,44 Euro bzw. 0,57 Euro Gewinn je Aktie erwartet. Eine Dividende wird erst für das Geschäftsjahr 2027/28 prognostiziert und beläuft sich auf 0,13 Euro je Titel.

Zum Vergleich: Die Aktien des Mautsystembetreibers wurden am Montag in der Früh an der Wiener Börse bei 6,22 Euro gehandelt.

