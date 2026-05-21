Kapsch TrafficCom Aktie
|5,68EUR
|0,02EUR
|0,35%
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
Kapsch TrafficCom neutral
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Kapsch TrafficCom von 5,80 auf 6,30 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde von Analyst Daniel Lion für die Titel des Mautsystemanbieters bestätigt.
Für das Geschäftsjahr 2025/26, dessen Ergebnisse am 17. Juni veröffentlicht werden, gehen die Erste Group-Experten davon aus, dass Kapsch TrafficCom seine zuvor nach unten korrigierte Prognose von 420 Mio. Euro Umsatz und 7 Mio. Euro Ebit erfüllen wird. Ein verbesserter Auftragsbestand und Umstrukturierungsmaßnahmen dürften dazu beitragen, im nächsten Geschäftsjahr 2026/27 eine Erholung der Geschäftstätigkeit einzuleiten, hieß es in der aktuellen Studie weiter.
Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten minus 0,17 Euro für 2025/26, sowie plus 0,51 bzw. 0,63 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,14 Euro für 2027/28. Davor werden keine Dividendenzahlungen erwartet.
Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die Kapsch TrafficCom-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 5,66 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT000KAPSCH9 WEB http://www.kapsch.net
AFA0007 2026-05-21/08:57
|Zusammenfassung: Kapsch TrafficCom AG neutral
|
Unternehmen:
Kapsch TrafficCom AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
6,30 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
5,78 €
|
Abst. Kursziel*:
9,00%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
5,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
|
Analyst Name::
Daniel Lion
|
KGV*:
-
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|08:57
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
