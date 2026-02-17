Kapsch TrafficCom Aktie
Kapsch TrafficCom neutral
Als Reaktion auf die gestern gesenkte Umsatz- und Ergebnisprognose des Mautanbieters Kapsch TrafficCom nehmen die Analysten der Erste Group das Kursziel von 7,0 auf 5,8 Euro zurück. Die Empfehlung "Hold" bleibt bestehen.
"Die zweite Gewinnwarnung im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 dämpft die Hoffnungen auf eine nachhaltige Geschäftserholung in naher Zukunft", schreibt Erste-Experte Daniel Lion in einem Bericht. Trotz des Gewinns des ersten landesweiten Auftrags für mobile Mauterhebung in Litauen, der laut Lion Folgeaufträge aus anderen baltischen Staaten nach sich ziehen könnte, scheint sich der Wettbewerb in Europa verschärft zu haben, heißt es weiter.
Für das Ergebnis je Aktie für 2025/26 wird ein negativer Ertrag von 0,26 Euro erwartet. Für die beiden Folgejahre werden 0,38 Euro bzw. 0,51 Euro Gewinn je Aktie erwartet. Eine Dividende wird erst für das Geschäftsjahr 2027/28 prognostiziert und beläuft sich auf 0,11 Euro je Titel.
Die Aktien des Mautsystembetreibers wurden am Dienstagvormittag an der Wiener Börse bei 5,6 Euro gehandelt.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT000KAPSCH9 WEB http://www.kapsch.net
AFA0023 2026-02-17/10:47
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|10:47
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|5,50
|-4,84%
