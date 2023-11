Kapsch TrafficCom-Aktie vom Handel ausgesetzt: Kapsch TrafficCom startet Kapitalerhöhung

1.300.000 neue Aktien sollen im Rahmen eines sofort startenden "accelerated book-building"-Verfahrens heimischen und internationalen institutionellen Investoren angeboten werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ein öffentliches Angebot gebe es nicht. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei per Beschluss in der Hauptversammlung vom 6. September 2023 ausgeschlossen worden.

Der Angebotspreis wurde mit 9,00 Euro je neuer Aktie festgesetzt. Bis zu 822.783 Aktien dürften gegen Sacheinlage (Forderung gegen die Gesellschaft) an den Mehrheitseigner Kapsch-Group Beteiligungs GmbH gehen. Die übrigen 477.217 Aktien sollen gegen Bareinlagen ausgegeben werden.

Die neuen Aktien seien gewinnberechtigt für das laufende Geschäftsjahr 2023/24. Zweck der Kapitalerhöhung seien "allgemeine geschäftliche Zwecke" und die Stärkung der Eigenkapitalbasis.

Bei der Wiener Börse habe das Unternehmen die Aussetzung des Handels der Kapsch-Aktien angeregt. "Die Handelsaussetzung der Aktien soll bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses der Transaktion andauern", heißt es in der Aussendung. Der letzte festgestellte Kurs in Wien lag bei einem Minus von 0,52 Prozent und 9,26 Euro.

(APA)