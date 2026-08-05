Kennametal Aktie
WKN: 855783 / ISIN: US4891701009
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05.08.2026 12:42:17
Kennametal Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Kennametal Inc. (KMT) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $226.977 million, or $2.91 per share. This compares with $21.592 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Kennametal Inc. reported adjusted earnings of $230.715 million or $2.96 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 42.6% to $736.614 million from $516.448 million last year.
Kennametal Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $226.977 Mln. vs. $21.592 Mln. last year. -EPS: $2.91 vs. $0.28 last year. -Revenue: $736.614 Mln vs. $516.448 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.50 To $ 2.80 Next quarter revenue guidance: $ 745 M To $ 775 M
Annual Outlook: Sales expected to be $3.33 - $3.45 billion Adjusted EPS is expected to be $4.15 - $5.15
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