KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.05.2026 08:26:00
KI-Ära erzwingt Reformen: GitLab strukturiert um
Der KI-Boom erfordert eine strukturelle und strategische Neuausrichtung. Sagt GitLab und antwortet mit Entlassungen, flacheren Hierarchien und mehr KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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02.03.26
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02.12.25
|Ausblick: Gitlab A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)