KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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13.05.2026 08:26:00

KI-Ära erzwingt Reformen: GitLab strukturiert um

Der KI-Boom erfordert eine strukturelle und strategische Neuausrichtung. Sagt GitLab und antwortet mit Entlassungen, flacheren Hierarchien und mehr KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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