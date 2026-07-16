KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.07.2026 12:41:00
KI-Assistent Bob 2.0 modernisiert IBM Z und Power-Systeme
IBM Bob 2.0 soll auch Jahrzehnte alten Code verstehen und modernisieren können – mit KI-Agenten und Premium-Paketen für Z, i und Java.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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