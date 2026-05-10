Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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10.05.2026 11:15:00
KI-Bots als Täter-Software: Wenn Algorithmen Kindesmissbrauch simulieren
Auf Plattformen wie Chub AI werden Sprachmodelle trainiert, sexualisierte Gewalt gegen Kinder darzustellen und Nutzer in Missbrauchsszenarien zu verwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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