KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.04.2026 19:07:00
KI-Halluzinationen vor Gericht
In Zeiten von KI ist noch auf die Justiz Verlass, oder? Schließlich zählen dort noch echte Fakten. Ein Bericht aus den USA zeigt: Das Gegenteil ist der Fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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