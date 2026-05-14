KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.05.2026 16:30:00
KI-Portierung: Claude schreibt Bun-Codebasis in Rust neu
Der JavaScript- und TypeScript-Server und -Bundler Bun besteht künftig aus Rust-Code. Innerhalb von Wochen hat Claude Code die Software portiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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