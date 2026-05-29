KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.05.2026 13:31:00
Klassischer Editor BBEdit: Version 16 nutzt KI sinnvoll
Bare Bones Software bringt seinen klassischen Editor auf einen aktuellen Stand. Diesmal kann man in Bildern suchen, (noch) tiefer konfigurieren und mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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