Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
23.11.2025 11:42:55
Konzern nennt methodische Mängel: Ohne soziale Medien weniger einsam? Meta stoppt Studie
Menschen, die eine Woche lang auf Facebook und Instagram verzichten, berichten von weniger Angst, Vergleichsdruck und Depressionen. Statt diese Ergebnisse zu veröffentlichen, beendet der Meta-Konzern das Forschungsprojekt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
