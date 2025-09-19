Porsche Automobil vz. Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

19.09.2025 18:35:43

KORREKTUR: *Porsche (NICHT Prosche) SE erwartet Nettoverschuldung zum 31.12.2025 weiter bei 4,9 bis 5,4 Mrd EUR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 12:36 ET (16:36 GMT)

