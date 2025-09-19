Porsche Automobil vz. Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
19.09.2025 18:35:43
KORREKTUR: *Porsche (NICHT Prosche) SE erwartet Nettoverschuldung zum 31.12.2025 weiter bei 4,9 bis 5,4 Mrd EUR
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 19, 2025 12:36 ET (16:36 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vzmehr Nachrichten
|
18:48
|VW warns that Porsche EV delay will put €5.1bn dent in profits (Financial Times)
|
18:09
|EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Adjustment of the forecast for the adjusted group result after tax 2025 (EQS Group)
|
18:09
|EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2025 (EQS Group)
|
17:59
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab (finanzen.at)