Porsche Automobil Aktie

37,06EUR 0,68EUR 1,87%
Porsche Automobil

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

12.11.2025 08:23:13

Porsche Automobil Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende für das Jahr 2025, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Diese hänge an der Höhe der Dividenden der beiden großen Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG. Die Konsensschätzung für die Dividende je Aktien der Porsche SE belaufe sich auf 1,66 Euro./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Buy
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,72 € 		Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,03%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

