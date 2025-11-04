Porsche Automobil Aktie
|34,59EUR
|-0,29EUR
|-0,83%
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Autoholding Porsche SE von 32 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel passte sein Bewertungsmodell am Montagnachmittag an die aktuellen Kursziele für die Beteiligungen VW und den Sportwagenbauer Porsche AG an. Zudem berücksichtigte er die Halbjahresbilanz der Porsche SE. Hauptrisiko für Porsche SE blieben die Dividenden der beiden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Neutral
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,51 €
|
Abst. Kursziel*:
7,22%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
34,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,97%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
03.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
03.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
03.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Börse Frankfurt: DAX am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.24
|Porsche Automobil Kaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|03.10.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|34,74
|-0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:30
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|09:29
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:24
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|09:02
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:45
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|08:35
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Philips Buy
|UBS AG
|08:25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|08:05
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|07:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|07:13
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:18
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:15
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|05:57
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:56
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:56
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.