Porsche Automobil Aktie
|34,21EUR
|-0,27EUR
|-0,78%
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übergangsphase sei noch nicht beendet, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft, nachdem Porsche AG und VW am 19. September ihre Prognosen gekappt hatten. Die gesunkenen Aktienkurse der beiden Autobauer implizierten nun einen fairen Wert der Porsche SE-Aktie auf Höhe seines neuen Kursziels./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34,69 €
|
Abst. Kursziel*:
3,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
21.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
21.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
21.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
21.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.24
|Porsche Automobil Kaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|03.10.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|34,38
|-0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:59
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:30
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:28
|adidas Buy
|UBS AG
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|07:26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|07:15
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.