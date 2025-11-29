Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|
29.11.2025 16:13:00
KTM-Chef Neumeister: Lagerabbau geht schneller als geplant
Den "übermäßigen Lagerbestand" aus dem Vorjahr gelte es abzubauen, so Neumeister, und das brauche Zeit. Im nächsten Jahr wolle man 115.000 Motorräder in Österreich produzieren, "das ist wirklich die Maximalanzahl, die möglich ist in einem Ein-Schicht-Betrieb". Generell herrsche Erleichterung, "nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Belegschaft, bei vielen Kunden, bei vielen Händlern und auch bei vielen Lieferanten".
Die Insolvenz sei für Neumeister nicht absehbar gewesen, als er im vergangenen Jahr seinen Job antrat. Es sei "jetzt keine großartige Kündigungswelle in irgendeiner Weise geplant", man suche im Gegenteil neue Mitarbeitende. Neumeister ist bis 31. August 2026 als CEO bestellt, wenn von Eigentümer Bajaj gewünscht, würde er sich "selbstverständlich" neu aufstellen.


