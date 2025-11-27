Handel in Zürich: SPI letztendlich im Aufwind

Der SPI schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 17 640,02 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,256 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,125 Prozent auf 17 594,01 Punkte an der Kurstafel, nach 17 615,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 570,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 649,68 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 295,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 943,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 522,49 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 13,67 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell BioVersys (+ 9,09 Prozent auf 24,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,12 Prozent auf 0,06 CHF), MCH (+ 7,40 Prozent auf 3,34 CHF), DocMorris (+ 5,06 Prozent auf 5,40 CHF) und Gurit (+ 4,57 Prozent auf 10,98 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen SHL Telemedicine (-6,15 Prozent auf 1,22 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,32 Prozent auf 0,13 CHF), Schweiter Technologies (-4,66 Prozent auf 255,50 CHF), Burkhalter (-4,02 Prozent auf 138,60 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-2,97 Prozent auf 15,68 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 008 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,477 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie hat mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

