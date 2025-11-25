Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Rentable Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anlage?
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Papier Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anteile betrug an diesem Tag 64,30 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie investiert, befänden sich nun 15,552 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 271,85 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiers am 24.11.2025 auf 17,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,81 Prozent verringert.
Der Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Wert an der Börse wurde auf 567,69 Mio. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
