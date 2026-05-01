LEAR CORP Q1 Income Climbs

(RTTNews) - LEAR CORP (LEA) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $172.3 million, or $3.34 per share. This compares with $80.7 million, or $1.49 per share, last year.

Excluding items, LEAR CORP reported adjusted earnings of $199.5 million or $3.87 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.7% to $5.82 billion from $5.56 billion last year.

LEAR CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $172.3 Mln. vs. $80.7 Mln. last year. -EPS: $3.34 vs. $1.49 last year. -Revenue: $5.82 Bln vs. $5.56 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 23.210 M To $ 24.010 M