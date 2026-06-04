Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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04.06.2026 22:41:00
Lego's Biggest Build Ever Is Here and It's $800
The 12,060-piece Lego set of architect Antoni Gaudí's Barcelona masterpiece, the Sagrada Familia, is now available for preorder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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