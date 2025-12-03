Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|
03.12.2025 17:50:00
Leonteq Securities (Europe) GmbH: BaFin setzt Bußgeld fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat ein Bußgeld in Höhe von 35.000 Euro gegen die Leonteq Securities (Europe) GmbH festgesetzt. Das Institut hatte seine Aufsichtspflicht gegenüber den Mitarbeitenden verletzt. So verfügte das Unternehmen bis mindestens Ende des Jahres 2022 über keine angemessenen internen Prozesse zur Geldwäscheprävention und verstieß gegen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
