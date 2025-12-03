SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leonteq-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 294,985 Leonteq-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (15,52 CHF), wäre die Investition nun 4 578,17 CHF wert. Mit einer Performance von -54,22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Leonteq-Wert an der Börse wurde auf 269,90 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at