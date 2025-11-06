BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
06.11.2025 06:33:38
Lichtblick beim 1:4: 'Stütze' Can feiert BVB-Comeback
MANCHESTER (dpa-AFX) - Emre Can ist wieder da. Das Comeback des 31-Jährigen nach langer Verletzungspause war der BVB-Lichtblick (BVB (Borussia Dortmund)) bei der heftigen 1:4-Niederlage der Dortmunder bei Manchester City in der Champions League. Rund fünfeinhalb Monate nach seiner letzten Pflichtpartie spielte der Defensivmann erstmals wieder mit. Trainer Niko Kovac wechselte Can nach 66. Minuten ein.
"Ich bin sehr froh, dass er wieder da ist. Er hilft uns enorm viel. Er ist unser Kapitän", sagte Nationalspieler Waldemar Anton. "Er macht viel für die Mannschaft. Er hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Ich bin sehr froh, dass er heute die Minuten bekommen hat."
Auch Abwehrkollege Nico Schlotterbeck freute sich. Ihn verbindet mit Can besonders viel. Die beiden hatten im Sommer gemeinsam verletzt an ihrer Rückkehr gearbeitet. "Er hat mich lange begleitet, war auch für mich eine Stütze, weil er einfach ein unfassbar guter Junge ist - menschlich und sportlich", sagte Schlotterbeck. "Ich freue mich, die nächsten Wochen wieder mit ihm zu spielen. Die Qualität von ihm hat uns gefehlt. Ich hoffe, er kommt auf das Niveau, auf dem er davor war."/the/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel SDAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP/Für die ganz Großen reicht es nicht: BVB muss noch lernen (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
06.11.25
|Lichtblick beim 1:4: 'Stütze' Can feiert BVB-Comeback (dpa-AFX)
|
05.11.25
|ROUNDUP/'Nicht gut genug': BVB verliert in Manchester (dpa-AFX)